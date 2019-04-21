Боккетти пропустит матч с "Енисеем"

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Боккетти пропустит матч с "Енисеем"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти не сможет принять участие в игре с "Енисеем".

Сообщается, что 32-летний футболист пропустит поединок из-за повреждения. В этом сезоне Боккетти провел 21 игру, однако результативными действиями не отличился.

Поединок между "Спартаком" и "Енисеем" состоится сегодня в 19:00 (мск).

После 24 туров "Спартак" занимает пятое место в РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 15 очков.

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