Боккетти рассказал, почему уехал из России

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Боккетти рассказал, почему уехал из России

Бывший защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти пояснил, почему его не заинтересовали варианты с другими клубами РПЛ.

Напомним, что ещё до ухода итальянца из московской команды СМИ писали о желании "Ростова" заполучить игрока.

"Сразу думал о том, чтобы уехать в Италию. Один вариант продолжения карьеры в России у меня был, но я не могу представить себя играющим против "Спартака". Это мой любимый клуб, которому я отдал много лет своей карьеры. Просто не могу выходить на поле против "Спартака" в футболке другого российского клуба. Это было бы некрасиво и нехорошо", - сказал 32-летний центрбек.

Боккетти выступал за "Спартак" с января 2013 года, сыграл 115 матчей и забил 5 голов. Сдавался в аренду "Милану".

6 июля "красно-белые" объявили о расторжении контракта с футболистом, который спустя три недели перешёл в "Верону".

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