Боккетти: "Сделаем все возможное, чтобы выиграть чемпионат"

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Боккетти: "Сделаем все возможное, чтобы выиграть чемпионат"Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти поделился ожиданиями от матча с "Арсеналом".

По словам футболиста, его команда ставит задачу победить в РПЛ в этом сезоне.

"С туляками будет тяжело. Мы знаем, что "Арсенал" – хорошая команда. Сейчас вообще в РПЛ нет слабых соперников, все борются. Поэтому говорю вам: нам придется непросто. Но думаю, что если мы будем показывать свой футбол, играть так, как мы делали это, например, в матче с "Вильярреалом", то все будет хорошо.

Сделаем все возможное, чтобы выиграть чемпионат. У нас все для этого есть", - сказал он.

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