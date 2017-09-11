Боккетти сыграл за "Спартак" c "Рубином" в футболке с неправильной эмблемой

Теги спартак москвасальваторе боккетти

Боккетти сыграл за "Спартак" c "Рубином" в футболке с неправильной эмблемой

В матче 9-го тура чемпионата России "Спартак" обыграл "Рубин" со счетом 1:0.

Стоит отметить, что итальянский защитник "красно-белых" Сальваторе Боккетти вышел на второй тайм в футболке с неправильной эмблемой. Буква "С" в спартаковском ромбе была пришита вверх ногами. При этом в первой половине итальянец играл с правильной эмблемой.

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