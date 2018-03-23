Боккетти тренируется в общей группе



Итальянский защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти восстановился после травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист принял участие в сегодняшней тренировке команды в общей группе и трудился наравне с остальными игроками "красно-белых".

Скорее всего, он сможет сыграть в матча 24-го тура чемпионата России против "Тосно", который состоится 31 марта.

В этом сезоне 31-летний Боккетти провел за "Спартак" 16 матчей.

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