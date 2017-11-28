Боккетти: "Три очка, добытые во встрече с "Зенитом", для нас на вес золота"

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Боккетти: "Три очка, добытые во встрече с "Зенитом", для нас на вес золота"
Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти прокомментировал победу своей команды над "Зенитом" (3:1) в матче 17-го тура чемпионата России.

"Можно сказать, что мы уже полноценно вернулись в гонку за чемпионство. Три очка, добытые во встрече с "Зенитом", для нас на вес золота. Мы так много работали для того, чтобы вернуться в верхнюю часть турнирного зачета... Теперь не время расслабляться: у нас еще достаточно игр, чтобы обойти конкурентов. До зимнего перерыва у нас еще три финала: два в чемпионате России (против тульского "Арсенала" и ЦСКА) и один – в Лиге чемпионов (против "Ливерпуля").

Игры против "Зенита" для нас словно дерби. Естественно, что матч был очень эмоциональным. Отсюда и большое количество разборок. У нас не было даже мыслей о том, что мы можем упустить победу. Во втором тайме "Зенит" не создал какое-то невероятное количество моментов. Конечно, нам было сложно в том плане, что мы вели 2:1 и надо было сохранять осторожность, но питерцы в этой игре явно не сделали больше, чем мы", - приводят слова Боккетти российские СМИ.

После этого матча "Спартак" занимает четвертое место в Премьер-лиге, но отстает от лидирующего "Локомотива" на восемь очков.

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