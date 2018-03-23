Боккетти восстановился после травмы

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Боккетти восстановился после травмы

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти восстановился после мышечной травмы задней поверхности бедра, сообщает официальный сайт московского клуба.

31-летний итальянец сегодня приступил к тренировкам в общей группе и вскоре будет готов вернуться на поле.

В этом сезоне Боккетти сыграл за "Спартак" 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.  

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