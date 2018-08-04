Боков: "Зенит" является одним из фаворитов Лиги Европы"

Известный в прошлом футболист Максим Боков назвал питерский "Зенит" одним из фаворитов текущего розыгрыша Лиги Европы.

"Зенит" заявил о себе на международной арене, каждый год петербуржцев причисляют к фаворитам Лиги Европы. В этом клубе работали тренеры с очень хорошим, мировым именем, руководство регулярно приглашает качественных футболистов. Сейчас Сергею Семаку придется строить новую команду, в чем я ему очень желаю удачи. Считаю, что именно "Зенит" является одним из фаворитов Лиги Европы", - цитирует бывшего футболиста Газета.ру.

Напомним, Орлов раскритиковал трансферную политику "Зенита". | soccernews.ru