Боков: "Зенит" является одним из фаворитов Лиги Европы"
Известный в прошлом футболист Максим Боков назвал питерский "Зенит" одним из фаворитов текущего розыгрыша Лиги Европы.
"Зенит" заявил о себе на международной арене, каждый год петербуржцев причисляют к фаворитам Лиги Европы. В этом клубе работали тренеры с очень хорошим, мировым именем, руководство регулярно приглашает качественных футболистов. Сейчас Сергею Семаку придется строить новую команду, в чем я ему очень желаю удачи. Считаю, что именно "Зенит" является одним из фаворитов Лиги Европы", - цитирует бывшего футболиста Газета.ру.
Напомним, Орлов раскритиковал трансферную политику "Зенита". | soccernews.ru
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