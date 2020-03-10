Боксёр Мейвейзер готов купить "Ньюкасл"

Легендарный боксёр Флойд Мейвезер заявил о готовности стать владельцем "Ньюкасла".

"В США мы называем этот вид спорта соккером. "Ньюкасл" чертовски крутая команда. Если люди захотят, чтобы я купил этот клуб, сообщите мне", - цитирует Мейвезера Goal.com.

С мая 2007 года "Ньюкаслом" владеет английский миллиардер Майк Эшли.

В текущем розыгрыше АПЛ "сороки" по итогам 29 туров занимают 13-е место в турнирной таблице.

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