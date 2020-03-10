Боксёр Мейвейзер готов купить "Ньюкасл"

Теги ньюкасл юнайтед

Боксёр Мейвейзер готов купить "Ньюкасл"

Легендарный боксёр Флойд Мейвезер заявил о готовности стать владельцем "Ньюкасла".

"В США мы называем этот вид спорта соккером. "Ньюкасл" чертовски крутая команда. Если люди захотят, чтобы я купил этот клуб, сообщите мне", - цитирует Мейвезера Goal.com.

С мая 2007 года "Ньюкаслом" владеет английский миллиардер Майк Эшли.

В текущем розыгрыше АПЛ "сороки" по итогам 29 туров занимают 13-е место в турнирной таблице.

Не пропустите: "Ньюкасл" объявил о продлении контрактов с двумя полузащитниками. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

21-й тур РПЛ стал рекордным по количеству удалений

21-й тур РПЛ стал рекордным по количеству удалений

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов