Боксёр Усик дебютировал в профессиональном футболе
Фото инстаграм Александра Усика
Известный украинский боксёр Александр Усик принял участие в матче товарищеского турнира Winter Cup между "Полесьем" и "Вересом" (2:1).
Это дебют 35-летнего спортсмена в профессиональном футболе.
Усик вышел на замену на 77-й минуте игры вместо нападающего Филиппа Будковского.
Усик в настоящее время является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBO). Ранее он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. За свою карьеру украинец провел 19 боев и одержал 19 побед.
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