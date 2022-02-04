Боксёр Усик дебютировал в профессиональном футболе

Фото инстаграм Александра Усика

Известный украинский боксёр Александр Усик принял участие в матче товарищеского турнира Winter Cup между "Полесьем" и "Вересом" (2:1).

Это дебют 35-летнего спортсмена в профессиональном футболе.

Усик вышел на замену на 77-й минуте игры вместо нападающего Филиппа Будковского.

Усик в настоящее время является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBO). Ранее он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. За свою карьеру украинец провел 19 боев и одержал 19 побед.

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