Боксер Усик объявил о начале футбольной карьеры

Фото: инстаграм Александра Усика/Автор неизвестен

Украинский боксер Александр Усик сообщил, что он станет футболистом и выступит за житомирское "Полесье" на товарищеском турнире Winter Cup.

"Дорогие друзья! Всем здравствуйте! Меня зовут Александр Усик, и я дебютирую за команду "Полесье" Житомир из Первой лиги. 03.02 я дебютирую за эту команду в Турции. Поехали! Всем бокс, а потом футбол", — сказал Усик в видео, которое опубликовано в инстаграме харьковского "Металлиста".

35-летний Усик в настоящее время является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBO). Ранее он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. За свою карьеру украинец провел 19 боев и одержал 19 побед.

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