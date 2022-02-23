Боксер Усик посетил матч "Челси" - "Лилль" в Лиге чемпионов (видео)

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Боксер Усик посетил матч "Челси" - "Лилль" в Лиге чемпионов (видео)

Фото: инстаграм Александра Усика/Автор неизвестен

Украинский боксер Александр Усик побывал на первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Челси" - "Лилль" (2:0).

"Замечательная атмосфера", - сказал Усик в видео, которое опубликовал в сториз своего инстаграма.

Усик ранее прилетел в Лондон, чтобы согласовать последние детали контракта по бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа. Напомним, что впервые Усик и Джошуа подрались 25 сентября 2021 года. Тогда украинец одержал убедительную победу единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

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