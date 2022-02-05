Боксёр Усик прокомментировал дебют в профессиональном футболе
Фото инстаграм Александра Усика
Известный украинский боксёр Александр Усик поделился впечатлениями от участия в матче товарищеского турнира Winter Cup между "Полесьем" и "Вересом" (2:1).
Напомним, что это был дебют 35-летнего спортсмена в профессиональном футболе.
"Эмоции вообще зашкаливают. Когда ребята только вышли на поле, пара контактов, когда кто-то кого-то толкнул, ты уже встаешь и: "Э, ты поаккуратней там". Всё замечательно. Очень благодарен команде, что она меня довольно-таки тепло приняла. Мы очень хорошо с ребятами подружились.
Сначала было: "Как коллектив отреагирует?". Всё слава богу, всё отлично. Ребятам большое спасибо. Очень эмоционально. Очень мечтал сыграть за профессиональную команду, будучи ещё парнем, который занимался футболом. Так сложилось, что я пошёл в великолепный вид спорта бокс. Ну а сейчас в 35 лет сбылась мечта детства - сыграл за профессиональную команду. "Полесье" - это сила", - сказал Усик.
Усик в настоящее время является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBO). Ранее он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. За свою карьеру украинец провел 19 боев и одержал 19 побед.
Не пропустите: Россия обыграла Украину и вышла в финал Евро по футзалу. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Ласина Траоре подписал контракт с португальским клубом
-
Гвардиола поговорит с Зинченко о ситуации в Украине
-
Руководство "Барселоны" ответило Хави на просьбу выпускать Дембеле на поле
-
Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Ярмоленко: подробности
-
Четыре европейских топ-клуба готовы подписать Гнабри, если он не продлит контракт с "Баварией"
-
Рангник прокомментировал вылет "Манчестер Юнайтед" из Кубка Англии
-
"Нижний Новгород" арендовал вратаря "Зенита"
-
Карлоса Тевеса зовут в МЛС
-
Агент Миранчука объяснил, почему сорвался переход в "Дженоа"
-
"Атлетико" нацелился на защитника "Астон Виллы"
-
Боксёр Усик прокомментировал дебют в профессиональном футболе
-
Роналду продлил безголевую серию в день своего 37-летия
-
Официально: Головин пропустит матч с "Лионом"
-
"Тоттенхэм" включился в борьбу за трансферную цель "Ювентуса"
-
Кафу удивлён, что Неймар не выиграл ни одного "Золотого мяча"
-
Президент РПЛ заболел коронавирусом
-
Гуллит отказался выбирать между Месси и Роналду
-
Главные новости дня: 4 февраля
-
1
"Манчестер Юнайтед" в серии пенальти проиграл "Мидлсбро" в Кубке Англии
-
"Манчестер Юнайтед" составил шорт-лист полузащитников на усиление летом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13