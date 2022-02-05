Боксёр Усик прокомментировал дебют в профессиональном футболе

Фото инстаграм Александра Усика

Известный украинский боксёр Александр Усик поделился впечатлениями от участия в матче товарищеского турнира Winter Cup между "Полесьем" и "Вересом" (2:1).

Напомним, что это был дебют 35-летнего спортсмена в профессиональном футболе.

"Эмоции вообще зашкаливают. Когда ребята только вышли на поле, пара контактов, когда кто-то кого-то толкнул, ты уже встаешь и: "Э, ты поаккуратней там". Всё замечательно. Очень благодарен команде, что она меня довольно-таки тепло приняла. Мы очень хорошо с ребятами подружились.

Сначала было: "Как коллектив отреагирует?". Всё слава богу, всё отлично. Ребятам большое спасибо. Очень эмоционально. Очень мечтал сыграть за профессиональную команду, будучи ещё парнем, который занимался футболом. Так сложилось, что я пошёл в великолепный вид спорта бокс. Ну а сейчас в 35 лет сбылась мечта детства - сыграл за профессиональную команду. "Полесье" - это сила", - сказал Усик.

Усик в настоящее время является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBO). Ранее он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. За свою карьеру украинец провел 19 боев и одержал 19 побед.

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