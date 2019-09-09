Более 1000 детей прошли просмотр в академию "Локомотива"

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Более 1000 детей прошли просмотр в академию "Локомотива"
7-8 сентября состоялся отбор в детскую Академию московского "Локомотива", сообщает пресс-служба клуба.

На отбор со всей страны приехали почти 1200 детей. Их родители получили возможность пообщаться с тренерами и получить ответы на интересующие ответы.

В отборе принимали участие воспитанники "Локомотива" нападающие Рифат Жемалетдинов и Тимур Сулейманов, также генеральный директор "железнодорожников" Василий Кикнадзе.

Все участники отбора получили сувениры и подарки от "Локомотива".

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