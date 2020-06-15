Более 400 футболистов запросили у ФИФА финансовую компенсацию

ФИФА получилась 441 запрос от футболистов на получение финансовой компенсации, сообщает официальный твиттер организации.

Речь идёт об игроках, у которых образовалась задолженность по зарплате из-за банкротства клубов.

81 процент заявителей представляют команды из Европы.

Ранее ФИФА инициировала создание международного фонда, который будет выделять деньги футболистам, чьи клубы обанкротились и не выплатили зарплату.

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