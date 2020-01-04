Более 70 футболистов травмировались в АПЛ в рождественский период

В период с 21 декабря по 2 января клубы АПЛ суммарно потеряли из-за травм 74 игрока, сообщает BBC.

Напомним, что в рождественский период команды Премьер-лиги провели 4 матча за 13 дней.

Лидируют по повреждениям футболисты "Ньюкасла" - в лазарет угодили сразу 9 человек.

Лёгким испугом отделались "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Вулверхэмптон" - у них только по одному травмированному.

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