Более трети пасов Суареса в матче с "Баварией" - розыгрыш мяча с центра поля

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес имеет удивительную статистику передач в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Баварии".

Всего за игру звёздный уругваец сделал 24 паса, 9 из которых - разводя мяч с центра поля. Это более трети от общего числа. Тепловая карта прилагается.

Напомним, что "Бавария" разгромила "Барсу" со счётом 8:2, нанеся сопернику крупнейшее поражение в истории их выступлений в ЛЧ.

Суарес записал в свой актив забитый гол.

Не пропустите: Когда Месси больше не помощник: "Бавария" нанесла "Барселоне" самое унизительное поражение в истории - виноваты не игроки, и даже не тренер. | http://soccernews.ru