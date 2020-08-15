Более трети пасов Суареса в матче с "Баварией" - розыгрыш мяча с центра поля
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес имеет удивительную статистику передач в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Баварии".
Всего за игру звёздный уругваец сделал 24 паса, 9 из которых - разводя мяч с центра поля. Это более трети от общего числа. Тепловая карта прилагается.
Напомним, что "Бавария" разгромила "Барсу" со счётом 8:2, нанеся сопернику крупнейшее поражение в истории их выступлений в ЛЧ.
Суарес записал в свой актив забитый гол.
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