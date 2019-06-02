Болельщица объяснила, зачем полуголой выбежала на поле в финале Лиги Чемпионов

Американская модель Кинси Волански рассказала, почему она полуголой выбежала на поле во время финального матча Лиги Чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" (0:2).

"Жизнь дана нам, чтобы делать сумасшедшие вещи, которые запомнятся навсегда! Я не слишком отвлекла восьмого номера", - написала Волански в своем Instagram, прикрепив фотографию, на которой полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс пристально смотрит на нее.

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