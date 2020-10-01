Болельщица подарила портрет Влашичу. Девушка вышивала его полтора года

Болельщица ЦСКА Юлия Сайгина подарила хавбеку красно-синих Николе Влашичу портрет, который сама вышила.

На создание картины девушка потратила полтора года. Фотографию портрета Сайгина опубликовала в инстаграме. Теперь портрет передан хорвату.

"78 недель, 60 цветов, 30х30 см и ни одного потраченного нерва", - описала свою работу болельщица.

А еще: ЦСКА пожаловался в РФС на судейство в дерби с "Локомотивом"| http://soccernews.ru