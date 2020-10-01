Болельщица подарила портрет Влашичу. Девушка вышивала его полтора года
Болельщица ЦСКА Юлия Сайгина подарила хавбеку красно-синих Николе Влашичу портрет, который сама вышила.
На создание картины девушка потратила полтора года. Фотографию портрета Сайгина опубликовала в инстаграме. Теперь портрет передан хорвату.
Болельщица подарила @niksivlasic_ портрет, который вышивала полтора года! «78 недель, 60 цветов, 30х30 см и ни одного потраченного нерва», — так @saygina_yu описала свою работу в соцсетях, где портрет уже понравился многим армейским болельщикам. Теперь он добрался и до Николы
"78 недель, 60 цветов, 30х30 см и ни одного потраченного нерва", - описала свою работу болельщица.
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