Болельщица "Спартака" пробежалась голышом по улице после ничьей с "Лестером"

Фото твиттер "Спартака"

В сети появилась серия видео с участием болельщицы московского "Спартака".

Во время матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Лестера" (1:1) девушка сама вызвалась стать участницей пари.

Она пообещала пробежаться голышом по улице, если вратарь "красно-белых" Александр Селихов парирует пенальти в исполнении Джейми Варди.

Как известно, голкипер "Спартака" спас свою команду, а болельщица после игры выполнила обещание.

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