Болельщица во время матча сборной России позвала Дзюбу пить кофе

Теги россиясан-марино

Болельщица во время матча сборной России позвала Дзюбу пить кофе

Во время матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино (7:0; второй тайм) в Саранске одна из фанаток национальной команды пригласила форварда Артема Дзюбу после пить кофе. 

Девушка пришла на матч с плакатом, на котором было написано: "Артем Дзюба, забивай гол, и пойдем пить кофе!"

Ранее сообщалось, что Дзюба сравнялся по количеству голов за сборную России с Аршавиным и Карпиным.

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Сборная России разгромила Сан-Марино со счетом 9:0

Сборная России разгромила Сан-Марино со счетом 9:0

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