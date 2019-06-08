Болельщица во время матча сборной России позвала Дзюбу пить кофе

Во время матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино (7:0; второй тайм) в Саранске одна из фанаток национальной команды пригласила форварда Артема Дзюбу после пить кофе.

Девушка пришла на матч с плакатом, на котором было написано: "Артем Дзюба, забивай гол, и пойдем пить кофе!"

Ранее сообщалось, что Дзюба сравнялся по количеству голов за сборную России с Аршавиным и Карпиным.

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