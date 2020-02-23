Болельщицы ЦСКА записали поздравления с 23 февраля

ЦСКА в своем твиттере выложил ролик, в котором болельщицы клуба поздравили мужчин с 23 февраля.

Подарок от наших болельщиц и #CSKATV нашим парням на самый мужской праздник в году ❤ https://t.co/jrY6xO3XKu — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 23, 2020

Напомним, что после 19 туров "армейцы" занимают в РПЛ четвертое место, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.

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