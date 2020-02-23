Болельщицы ЦСКА записали поздравления с 23 февраля
ЦСКА в своем твиттере выложил ролик, в котором болельщицы клуба поздравили мужчин с 23 февраля.
Подарок от наших болельщиц и #CSKATV нашим парням на самый мужской праздник в году ❤ https://t.co/jrY6xO3XKu— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 23, 2020
Напомним, что после 19 туров "армейцы" занимают в РПЛ четвертое место, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.
Читайте также: ЦСКА усилился 17-летним защитником "Авангарда". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Футболистам "Барселоны" перед матчем с "Наполи" будут измерять температуру
-
Болельщицы ЦСКА записали поздравления с 23 февраля
-
Тухель попал в немилость лидеров ПСЖ
-
В АПЛ также готовятся к возможной отмене матчей из-за коронавируса
-
Месси и Роналду могут завершить карьеру в одном клубе
-
Матч "Интера" против "Лудогорца" может быть перенесен
-
Как потерять все за 2 матча! "Реал" проиграл "Леванте" и пропустил "Барселону" на первое место Ла Лиги
-
"Лацио" хочет бесплатно подписать хавбека "Ливерпуля"
-
"Манчестер Сити" нанял одного из ведущих адвокатов Великобритании
-
Джеррард: "Я еще не готов возглавить "Ливерпуль"
-
На Погба появился новый претендент
-
"Тоттенхэм" проигрывает "Вест Хэму" борьбу за форварда "Амьена"
-
"Арсенал" опасается ухода Мартинелли
-
Мальдини назвал условие, при котором контракт Ибрагимовича с "Миланом" будет автоматически продлен
-
Экс-арбитр прокомментировал эпизод, в котором "Реал" требовал пенальти в ворота "Леванте"
-
"Интер" принял решение по Санчесу
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на одного из лидеров "Вулверхэмптона"
-
В Серии А отменили три игры из-за коронавируса
-
Зидан поделился информацией о травме Азара
-
"Челси" собирается вступить в борьбу за Икарди
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15