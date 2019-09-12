Болельщик ЦСКА Малосолов прокомментировал заявление "Спартака" в прокуратуру

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Болельщик ЦСКА Малосолов прокомментировал заявление "Спартака" в прокуратуру

Болельщик ЦСКА Андрей Малосолов рассказал, что думает о заявлении "Спартака" в прокуратуру. 

Напомним, красно-белые обратились в полицию после того, как болельщик клуба в своем твиттере назвал игрока команды Луиса Адриано "обезьяной".

"Слова про обезьяну - расизм? Нет, это поведенческая оценка и эмоциональная реакция на инцидент, связанный со стычками Адриано и Набабкина, которые вполне могли закончиться массовой дракой футболистов. Причем если Кирилл просто играл грубо, за что, возможно, и был справедливо удален, то Адриано провоцировал, бил в лицо и гримасничал в собственной манере.

Спартаковца нужно было также убирать с поля, но "обезьяна" в его адрес - это, повторю, именно поведенческая характеристика", - сказал болельщик.

14 сентября состоится матч 9-го тура РПЛ "Спартака" с "Уралом" состоится 14 сентября.

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