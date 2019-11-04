Болельщик "Эвертона" оскорбил Сона на расовой почве. Клуб ведет расследование
Болельщик "Эвертона" оскорбил форварда "Тоттенхэма" Сон Хын Мина на расовой почве. Об этом сообщает Sky Sports.
По данным источника, клуб уже выступил с заявлением, что по поводу этого инцидента будет проведено расследование.
Напомним, после нарушения Сона в матче 11-го тура РПЛ "Эвертон" - "Тоттенхэм" (1:1) полузащитник Андре Гомеш получил серьезную травму, увидев которую некоторый футболисты, в числе которых был корейский игрок, не смогли сдержать эмоция.
Гомешу диагностировали перелом костей правой лодыжки.
А еще: Футболисты "Эвертона" побывали в раздевалке "Тоттенхэма", чтобы утешить Сон Хын Мина | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Манчестер Сити
|11
|25
|3
|Лестер Сити
|11
|23
|4
|Челси
|11
|23
|5
|Арсенал Лондон
|11
|17
|6
|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|11
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Вулверхэмптон
|11
|13
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|13
|13
|Тоттенхэм
|10
|12
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|10
|10
|18
|Саутгемптон
|11
|8
|19
|Норвич Сити
|11
|7
|20
|Уотфорд
|11
|5