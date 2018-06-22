Болельщик хочет покончить жизнь самоубийством из-за игры сборной Аргентины

Болельщик сборной Аргентины Дино Алекс хочет покончить жизнь самоубийством на фоне позорного поражения своей команды от Хорватии на ЧМ-2018.

Фанат ушёл из дома после окончания матча, оставив предсмертную записку: "Я видел всё, что нужно было увидеть, что я могу увидеть ещё?".

Полицейские предполагают, что расстроенный болельщик мог утопиться в близлежащей реке.

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