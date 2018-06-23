Болельщик из США подарил россиянину инвалидное кресло за 10 тысяч долларов

Болельщик из США с ограниченными возможностями Эйбл Вера купил российскому инвалиду коляску за 10 тысяч долларов.

"Зачем мне держать в доме 3-4 кресла, когда я знаю, что кому-то в Москве оно нужно больше. Это мы и сделали сегодня. Мы встретились с этим парнем. Он был так счастлив, когда пересел в новое кресло. Его улыбка, то, как он сидел, как ехал, трогал и смотрел на него – как ребенок. Вспоминаю и сразу мурашки. То как он отреагировал на то, что какой-то случайный человек подошел и сказал: эй, это кресло за 10 тысяч долларов – тебе!" - сказал он.

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