Болельщик "Ливерпуля" опубликовал подборку неудачных действий Ловрена, который перешел в "Зенит"

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Болельщик "Ливерпуля" опубликовал подборку неудачных действий Ловрена, который перешел в "Зенит"

Болельщик "Ливерпуля" поделился забавной подборкой с неудачными действиями хорватского защитника Деяна Ловрена, который перешел в "Зенит".

"Наслаждайтесь, ребята, вы получили суперзвезду", - написал некий Джек Киннерсли в Twitter.

Напомним, что "Зенит" купил 31-летнего Ловрена у "Ливерпуля" за 12 миллионов евро. Хорватский футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года. Ранее он играл за "Динамо" (Загреб), "Интер" (Запрешич), "Лион" и "Саутгемптон". За сборную Хорватии сыграл 57 матчей и забил три мяча.

Не пропустите: Клопп высказался о переходе Ловрена в "Зенит". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

Зенит купил бомбу замедленного действия :D

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