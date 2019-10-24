Болельщик "Ливерпуля" рассказал, как вместо Генка приехал в Гент на матч Лиги Чемпионов

Фанат "Ливерпуля" Роб рассказал, как он перепутал Генк с Гентом и пропустил матч Лиги Чемпионов. Об этом сообщает BBC.

"Мы приехали в Гент, и не увидели ни одного болельщика "Ливерпуля". До матча полчаса - но ни одного человека в красно-белом шарфе! Тут мы решили подшутить над официантом и сказали: "ребята, к вам приехал "Ливерпуль", скоро игра, где ваши фанаты?". Официант был болельщиком "Гента" и сказал, что наша любимая команда играет в Генке.

От Гента до Генка 150 километров, мы никак не могли успеть.Мы потратили кучу денег, чтобы посмотреть матч по телевизору, но это нас не остановит. Впредь попробуем быть внимательнее", - сказал Роб.

Матч 3-го тура группового этапа ЛЧ "Генк" - "Ливерпуль" (1:4) закончился разгромной победой мерсисайдцев.

Не пропустите: УЕФА может наказать "Ливерпуль" за баннер в адрес Ориги| http://soccernews.ru