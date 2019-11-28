Болельщик "Мальме" рассказал, почему он надругался над статуей Ибрагимовича

Теги златан ибрагимович

Болельщик "Мальме" рассказал, почему он надругался над статуей Ибрагимовича

Болельщик "Мальме" Карл рассказал, почему он надел сиденье для унитаза на статую нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.

"Я считаю, что Златан - кусок дерьма! Не так давно я поддержал его, хотя он говорил полную чушь. И он оплатил нам тем, что стал совладельцем "Хаммарбю". Это настоящее предательство. Он не должен был забывать, откуда вышел", - приводит слова Карла Euronews.

Ранее фанаты подожгли статую, а также написал у ее основания, что она должна быть снесена.

Напомним, что 38-летний Ибрагимович является воспитанником "Мальме".

Не пропустите: Болельщики "Мальме" написали "Иуда" на доме Ибрагимовича в Стокгольме. | http://soccernews.ru
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