Болельщик "Мальме" рассказал, почему он надругался над статуей Ибрагимовича

Болельщик "Мальме" Карл рассказал, почему он надел сиденье для унитаза на статую нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.

"Я считаю, что Златан - кусок дерьма! Не так давно я поддержал его, хотя он говорил полную чушь. И он оплатил нам тем, что стал совладельцем "Хаммарбю". Это настоящее предательство. Он не должен был забывать, откуда вышел", - приводит слова Карла Euronews.

Ранее фанаты подожгли статую, а также написал у ее основания, что она должна быть снесена.

Напомним, что 38-летний Ибрагимович является воспитанником "Мальме".

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