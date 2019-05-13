Болельщик "Манчестер Сити" бросил бокал с пивом в Гари Невилла

В матче "Брайтон" - "Манчестер Сити" (1:4) экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл едва не получил по голове кружкой с пивом.

Бывший футболист шел в сторону стадиона и возле арены натолкнулся на группу фанатов "горожан", которые помнили, что он в прошлом сезоне выступал за "красных дьяволов". Болельщики стали в грубой форме общаться с Невиллом, а один из фанатов бросил бокал с пивом в голову англичанину, однако тот сумел увернуться.

Тот матч закончился в пользу "Сити", который обыграл "Брайтон со счетом 4:1 и досрочно оформил чемпионство Англии.

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