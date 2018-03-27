Болельщик поцеловал Роналду во время матча Португалия - Нидерланды

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Болельщик поцеловал Роналду во время матча Португалия - Нидерланды

Форварду "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду во время товарищеского матча против Нидерландов пришлось быть максимально близким к болельщикам. 

Три фаната во время игры выбегали на поле, чтобы лично поприветствовать звёздного футболиста и сфотографироваться с ним. А один из поклонников Роналду даже поцеловал его. 

Видео: Фанат поцеловал Роналду

Не пропустите: Роналду впервые с финала Евро-2016 не нанёс ни одного удара по воротам в матче за сборную Португалии. | http://soccernews.ru

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