Болельщик поцеловал Роналду во время матча Португалия - Нидерланды

Форварду "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду во время товарищеского матча против Нидерландов пришлось быть максимально близким к болельщикам.

Три фаната во время игры выбегали на поле, чтобы лично поприветствовать звёздного футболиста и сфотографироваться с ним. А один из поклонников Роналду даже поцеловал его.

Видео: Фанат поцеловал Роналду

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