Болельщик пытался напасть на судью в матче чемпионата России
В матче второго российского дивизиона между "Араратом" и "Сатурном" произошел скандальный эпизод.
При счете 6:2 в пользу "Арарата" арбитр назначил пенальти в ворота "Сатурна". В этот момент на поле выскочил болельщик, который пнул мячом в сторону судьи, а затем попытался разобраться с ним. Впрочем, стюарды быстро оттеснили фаната от арбитра и увели его с поля.
17 июля 2019 г.
Победу в матче со счетом 8:2 одержал "Арарат".
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