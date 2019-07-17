Болельщик пытался напасть на судью в матче чемпионата России

В матче второго российского дивизиона между "Араратом" и "Сатурном" произошел скандальный эпизод.

При счете 6:2 в пользу "Арарата" арбитр назначил пенальти в ворота "Сатурна". В этот момент на поле выскочил болельщик, который пнул мячом в сторону судьи, а затем попытался разобраться с ним. Впрочем, стюарды быстро оттеснили фаната от арбитра и увели его с поля.

Победу в матче со счетом 8:2 одержал "Арарат".

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