Болельщик "Ренна": "Я не оскорблял Неймара"

1 Теги реннпсжнеймар

Болельщик "Ренна": "Я не оскорблял Неймара"
Болельщик "Ренна" Эдуар прокомментировал свой конфликт с нападающим ПСЖ Неймаром, который произошел после финального поединка Кубка Франции (2:2, 6:5 по пенальти).

"Я не оскорблял Неймара. Я всего лишь сказал ему, что они плохо играли, но это футбол. Когда мимо меня шли игроки ПСЖ, то я сказал: "Вы - плохие! Уходите отсюда. Вперед, "Ренн", - цитирует Эдуара L'Equipe.

Не пропустите: Неймар недоволен молодыми игроками ПСЖ. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

"Вы - плохие! Уходите отсюда. Вперед, "Ренн" - драться не очень круто, но у многих после таких слов, могли бы немного шальнуть нервы. Особенно когда твоя команда проиграла финал слабому сопернику, по пенальти.

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