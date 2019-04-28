Болельщик "Ренна": "Я не оскорблял Неймара"



Болельщик "Ренна" Эдуар прокомментировал свой конфликт с нападающим ПСЖ Неймаром, который произошел после финального поединка Кубка Франции (2:2, 6:5 по пенальти).

"Я не оскорблял Неймара. Я всего лишь сказал ему, что они плохо играли, но это футбол. Когда мимо меня шли игроки ПСЖ, то я сказал: "Вы - плохие! Уходите отсюда. Вперед, "Ренн", - цитирует Эдуара L'Equipe.

Не пропустите: Неймар недоволен молодыми игроками ПСЖ. | http://soccernews.ru