Болельщик сборной Франции погиб, празднуя победу на ЧМ-2018

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Болельщик сборной Франции погиб, празднуя победу на ЧМ-201850-летний болельщик сборной Франции погиб во время празднования победы команды на ЧМ.

Трагический случай произошел в городе Анси на юго-востоке страны. Как сообщает источник, после финального свистка мужчина прыгнул от радости в канал и сломал шею.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи не смогли спасти его.

Напомним,  Канте из-за своей застенчивости побоялся просить у партнеров по сборной подержать Кубок мира. | soccernews.ru

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