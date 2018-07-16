Болельщик сборной Франции погиб, празднуя победу на ЧМ-2018

50-летний болельщик сборной Франции погиб во время празднования победы команды на ЧМ.

Трагический случай произошел в городе Анси на юго-востоке страны. Как сообщает источник, после финального свистка мужчина прыгнул от радости в канал и сломал шею.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи не смогли спасти его.

Напомним, Канте из-за своей застенчивости побоялся просить у партнеров по сборной подержать Кубок мира. | soccernews.ru