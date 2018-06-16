Болельщик сборной Германии приехал на ЧМ-2018 в Россию на тракторе

Болельщик сборной Германии приехал на Чемпионат Мира-2018 в Россию на тракторе.

Также организаторы турнира сообщили, что немец взял с собой в путешествие собаку.

Сборная Германии сыграет в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Кореи (27 июня, Казань).

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