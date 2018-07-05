Болельщик сборной России набил на ноге татуировку с празднованием гола Дзюбы

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Болельщик сборной России набил на ноге татуировку с празднованием гола Дзюбы

Болельщик сборной России набил на ноге татуировку с празднованием гола форварда национальной команды Артёма Дзюбы.

Стоит отметить, что на ЧМ-2018 29-летний Дзюба забил 3 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах.

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