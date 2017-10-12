Болельщик "Селтика" наказан за попытку нападения на Мбаппе

Болельщик "Селтика" Джон Хаттон получил серьезное наказание за попытку напасть на форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как сообщает источник, фанату запрещено посещать футбольные матчи в Великобритании в ближайшие четыре года.

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Селтиком" и ПСЖ (0:5) Хаттон выбежал на поле и почти добежал до 18-летнего футболиста.

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