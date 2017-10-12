Болельщик "Селтика" наказан за попытку нападения на Мбаппе

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Болельщик "Селтика" наказан за попытку нападения на МбаппеБолельщик "Селтика" Джон Хаттон получил серьезное наказание за попытку напасть на форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как сообщает источник, фанату запрещено посещать футбольные матчи в Великобритании в ближайшие четыре года.

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Селтиком" и ПСЖ (0:5) Хаттон выбежал на поле и почти добежал до 18-летнего футболиста. 

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