Болельщик "Спартака" Авен усомнился в тренерских навыках Карреры
Председатель совета директоров Банковской группы "Альфа-Банк" и болельщик "Спартака" Петр Авен рассказал о своём отношении к бывшему наставнику "народной команды" Массимо Каррере.
"Не поклонник Карерры как тренера. Никакой тренерской мысли я не видел, поэтому вот это давление, что уволили Карреру, мне непонятно. Всё остальное я обсуждать бы не хотел. Его заслуга в чемпионстве была", - сказал Авен.
Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством "красно-белые" выиграли чемпионат и Суперкубок России.
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