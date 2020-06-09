Болельщик "Спартака" Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП

Актёр и болельщик "Спартака" Михаил Ефремов признал себя виновным после аварии в центре Москвы, виновником которой он стал.

Напомним, что артист, будучи пьяным, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. В результате ДТП погиб человек.

Против Ефремова возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения". Ему грозит до 12 лет тюремного заключения. Пока же деятеля культуры отпустили под подписку о невыезде.

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