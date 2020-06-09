Болельщик "Спартака" Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП

Теги спартак москва

Болельщик "Спартака" Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП

Актёр и болельщик "Спартака" Михаил Ефремов признал себя виновным после аварии в центре Москвы, виновником которой он стал.

Напомним, что артист, будучи пьяным, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. В результате ДТП погиб человек.

Против Ефремова возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения". Ему грозит до 12 лет тюремного заключения. Пока же деятеля культуры отпустили под подписку о невыезде.

Не пропустите: "Будь ты проклят, сволочь". Губерниев громко раскритиковал Ефремова за аварию в центре Москвы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Старт следующего сезона РПЛ могут перенести

Старт следующего сезона РПЛ могут перенести

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов