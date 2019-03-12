Болельщик "Спартака" Назаров ответил Аршавину

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Болельщик "Спартака" Назаров ответил Аршавину

Известный российский артист Дмитрий Назаров, который является болельщиком "Спартака", ответил легенде "Зенита" Андрею Аршавину.

Ранее бывший футболист усомнился в справедливости победы "красно-белых" в дерби с "Динамо".

"То, что во втором тайме "Динамо" давило, а "Спартак" самоотверженно оборонялся, факт неоспоримый. Но первая половина должна была закончиться со счётом 3:0 в пользу "красно-белых"! Но почему-то Аршавин этого не заметил. Возможно, по причине тенденциозного отношения к "Спартаку". Или таким образом психологически готовит себя к 17 марту, когда состоится матч с "Зенитом", - сказал Назаров.

Напомним, что "народная команда" обыграла "Динамо" со счётом 1:0 благодаря голу Георгия Джикии на 16-й минуте встречи.

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 17 марта в 19:00 по московскому времени.

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