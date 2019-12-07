Болельщик "Спартака" подал на Запашного заявления в прокуратуру и Следственный комитет

Один из лидеров движения фанатов "Спартака" Олег Семёнов обратился в правоохранительные органы, чтобы те дали оценку скандальному заявлению известного дрессировщика Эдгарда Запашного о мате на футбольных стадионах.

Напомним, что цирковой артист сказал следующее: "Я бы ввёл ОМОН, "покрошил" бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на "вы" разговаривали".

Таким образом, он отреагировал на нецензурные кричалки болельщиков "красно-белых" в адрес форварда "Зенита" Артёма Дзюбы.

"Я написал заявления в Следственный комитет и прокуратуру по Санкт–Петербургу с просьбой провести процессуальную проверку в отношении Эдгарда Запашного и дать правовую оценку его действиям по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ ("Организация деятельности экстремисткой организации"), а также статьи 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), - сказал Семёнов.

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