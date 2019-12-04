Болельщик "Спартака" получил запрет на посещение матчей на 1,5 года за оскорбления Дзюбы
Петроградский районный суд города Санкт-Петербург оштрафовал болельщика "Спартака" Валерия Бевза на 5 тысяч рублей и запретил ему посещать футбольные матчи на протяжении полутора лет за оскорбления в адрес игрока "Зенита" Артема Дзюбы.
"01.12.2019 в 19 часов 31 минут, находясь в месте официального спортивного соревнования на трибуне сектора В204-205 стадиона "Газпром-Арена", расположенного по адресу: г. СПб, Футбольная аллея, д. 1, являясь зрителем соревнования, нарушил правила поведения зрителей, используя средство звукоусиления "Мегафон" громко скандировал оскорбительные нецензурные выражения в адрес игрока ФК "Зенит" и сборной России Артема Дзюбы, призвав к оскорбительному скандированию всех болельщиков сектора", - сообщает пресс-служба суда.
Стоит отметить, что болельщик не признал вину, заявив, что не выкрикивал оскорбления и не призывал никого этого делать.
Сегодня, 4 декабря, Бевза перевезли в Петербург, назвав его свидетелем по уголовному делу о драке в Петербурге, которая произошла с 11 по 12 мая. Стоит отметить, что 12 мая Бевз точно был в Москве на матче "Спартак" - "Уфа", что подтверждается фотографиями. В полиции Санкт-Петербурга не объясняют, почему допрос по этому делу организован только сейчас.
Не пропустите: Фаната "Спартака" увезли из Москвы в Петербург по обвинению в оскорблении Дзюбы| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Семин - самый возрастной тренер в 39 европейских лигах
-
Саутгейт может возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
Стали известны результаты голосования за "Золотой мяч" по континентам
-
Увольнение Эмери ничего не изменит в "Арсенале"! Однако, испанец, возможно, потерял последний шанс закрепиться на топ-уровне
-
В Министерстве Российской Федерации поставили амбициозную задачу перед сборной России
Лента новостей
-
Болельщик "Спартака" получил запрет на посещение матчей на 1,5 года за оскорбления Дзюбы
-
Семин - самый возрастной тренер в 39 европейских лигах
-
Дзюба в инстаграме опубликовал свою фотографию в хоккейной форме и с клюшкой
-
Девушка Роналду поддержала португальца после церемонии вручения наград Серии А
-
Семак рассказал, есть ли у Лунева проблемы с алкоголем
-
Бэйл прокомментировал назначение Моуринью на пост главного тренера "Тоттенхэма"
-
КДК РФС оштрафовал "Динамо" на 220 тыс. рублей
-
Саутгейт может возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
"Зенит" начал продавать футболки с изображением известного празднования Дзюбы
-
Отец Гвардиолы не исключает возможности возвращения сына на пост главного тренера "Барселоны"
-
"Зенит" и "Спартак" серьезно оштрафовали за нарушения в матче 18-го тура РПЛ
-
Агент Смольникова вступил в переговоры с "Зенитом" о продлении контракта
-
3
Стали известны результаты голосования за "Золотой мяч" по континентам
-
Фанат "Ньюкасла" получил приз "Болельщик года"
-
Эмре Джан извинился перед болельщицей, который он разбил очки
-
"Интер" намерен переманить одного из лидеров "Наполи"
-
Скоулз раскритиковал Юнгберга за внешний вид на первом матче в качестве "Арсенала"
-
Семак рассказал о состоянии травмированных Лунева и Малкома
-
Зидан вновь попросил руководство "Реала" купить Погба
-
Тренер сборной Аргентины высказался об участии Месси в Кубке Америки-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|42
|2
|Локомотив Москва
|18
|34
|3
|Краснодар
|18
|34
|4
|ЦСКА Москва
|18
|33
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Динамо Москва
|18
|24
|7
|Арсенал Тула
|18
|22
|8
|Уфа
|18
|22
|9
|Спартак Москва
|18
|22
|10
|Урал
|18
|21
|11
|Ахмат
|18
|19
|12
|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|18
|14
|Рубин
|18
|18
|15
|Тамбов
|18
|18
|16
|Сочи
|17
|14