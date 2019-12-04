Болельщик "Спартака" получил запрет на посещение матчей на 1,5 года за оскорбления Дзюбы

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Болельщик "Спартака" получил запрет на посещение матчей на 1,5 года за оскорбления Дзюбы

Петроградский районный суд города Санкт-Петербург оштрафовал болельщика "Спартака" Валерия Бевза на 5 тысяч рублей и запретил ему посещать футбольные матчи на протяжении полутора лет за оскорбления в адрес игрока "Зенита" Артема Дзюбы.

"01.12.2019 в 19 часов 31 минут, находясь в месте официального спортивного соревнования на трибуне сектора В204-205 стадиона "Газпром-Арена", расположенного по адресу: г. СПб, Футбольная аллея, д. 1, являясь зрителем соревнования, нарушил правила поведения зрителей, используя средство звукоусиления "Мегафон" громко скандировал оскорбительные нецензурные выражения в адрес игрока ФК "Зенит" и сборной России Артема Дзюбы, призвав к оскорбительному скандированию всех болельщиков сектора", - сообщает пресс-служба суда.

Стоит отметить, что болельщик не признал вину, заявив, что не выкрикивал оскорбления и не призывал никого этого делать.

Сегодня, 4 декабря, Бевза перевезли в Петербург, назвав его свидетелем по уголовному делу о драке в Петербурге, которая произошла с 11 по 12 мая. Стоит отметить, что 12 мая Бевз точно был в Москве на матче "Спартак" - "Уфа", что подтверждается фотографиями. В полиции Санкт-Петербурга не объясняют, почему допрос по этому делу организован только сейчас.

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