Болельщик "Спартака" рассказал о своем избиении во время матча с ЦСКА

Теги спартак москваденис глушаков

Болельщик "Спартака" рассказал о своем избиении во время матча с ЦСКА

Болельщик "Спартака" Илья рассказал об инциденте во время матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2), в результате которого он был избит на трибуне стадиона "Открытие Арены".

В этой встрече фанат показал шарф, на котором была нанесена оскорбительная надпись в адрес полузащитника "красно-белых" Дениса Глушакова. За это фаната избили другие болельщики "Спартака".

"Я пришел на дерби, все было нормально. То, что на меня говорят, что я был в невменяемом состоянии, – это все неправда. У меня свой протест, свое мнение, подчеркнутое этим шарфом. У меня начали выдергивать этот шарф из рук. Они искали повод подраться, эти пять человек, это быдло. Они были пьяными, а не я. Я предложил им просто встретиться после матча. Я ничего не заряжал против Глушакова, никому не навязывал свое мнение. Я просто поднял шарф. После этого у меня опять начали вырывать шарф, толкаться, пихаться, а потом мне прилетел удар. Я стал защищаться.

В итоге на меня человек шесть полетели со всех сторон, уронили на бетонный пол и начали забивать руками и ногами. А потом я уже очнулся от нашатыря в подтрибунном помещении, где оказывают первую помощь", - приводят слова Ильи российские СМИ.

По некоторым данным, в больнице у фаната было диагностировано сотрясение мозга.

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