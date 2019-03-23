Болельщик "Спартака" заставил Баринова извиниться за оскорбление красно-белых

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Болельщик "Спартака" заставил Баринова извиниться за оскорбление красно-белых

Фанат московского "Спартака", увидев в самолете полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, заявил, что тот должен извиниться за оскорбительную кричалку в адрес красно-белых.

Напомним, футболист летел из Москвы в Казахстан для участия в матче 2-го отборочного тура Евро 2020.

После того, как Баринов выслушал обвинения, он сообщил, что уже извинился в инстаграме. 

Встреча России и Казахстана состоится завтра, 24 марта. Начало - в 17:00 (мск).

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