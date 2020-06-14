Болельщик в футболке Месси выбежал на поле во время игры "Барселоны" с "Мальоркой"

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Болельщик в футболке Месси выбежал на поле во время игры "Барселоны" с "Мальоркой"

Матч 28-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Мальокой" (4:0) был ненадолго приостановлен из-за того, что на поле выбежал болельщик.

На 53-й минуте на газон выбежал фанат в майке в сборной Аргентины с фамилией и игровым номером капитана Лионеля Месси на спине. Болельщик сфотографировался с Артуро Видалем, который забил первый гол в этой встрече на 2-й минуте, и подбежал к аргентинцу.

Матч был остановлен по решению главного арбитра Карлоса дель Серро Гранде, и фанат был выведен за пределы поля охранниками.

Отметим, что все матчи Ла Лиги проходят без зрителей из-за коронавируса.

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