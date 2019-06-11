Болельщик, выбежавший на поле в матче Россия - Сан-Марино, арестован на 15 суток

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Болельщик, выбежавший на поле в матче Россия - Сан-Марино, арестован на 15 суток

Мужчина, который выбежал на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Сан-Марино (9:0), задержан на 15 суток, пишет ПензаИнформ.

36-летнего болельщика признали виновным в том, что он грубо нарушил правила поведения зрителей на официальных спортивных соревнований. Мужчина бегал по стадиону, мешая проведению игры и создавая угрозу себе и футболистам. 

"В связи с противоправным поведением мужчины проведение игры было приостановлено на некоторое время. В судебном заседании он вину признал", - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Саранска.

Кроме того, фанату в течение двух лет запрещено посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.

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