Болельщика "Сочи" и "Рубина" покинули стадион на 30-й минуте

Болельщики "Сочи" и "Рубина" покинули стадион на 30-й минуте матче 19-го тура РПЛ. Таким образом, фанаты поддержали акцию болельщиков "Спартака".

Напомним, несколько дней назад "Фратия" призвала болельщиков всех клубов уходить с трибун на 30-й минуте матчей 19-го тура чемпионата России.

Эта акция организована против массовых задержаний фанатов в Санкт-Петербурге.

Болельщика казанского клуба оставили баннер со словами "Фанат не преступник".

Фан-сектор Сочи (такой оказывается есть) ушёл на 30-й pic.twitter.com/POvIsaaWUJ — Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) 8 декабря 2019 г.

Матч "Сочи" - Рубин" закончился со счетом 1:1.

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