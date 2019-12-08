Болельщика "Сочи" и "Рубина" покинули стадион на 30-й минуте

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Болельщика "Сочи" и "Рубина" покинули стадион на 30-й минуте

Болельщики "Сочи" и "Рубина" покинули стадион на 30-й минуте матче 19-го тура РПЛ. Таким образом, фанаты поддержали акцию болельщиков "Спартака".

Напомним, несколько дней назад "Фратия" призвала болельщиков всех клубов уходить с трибун на 30-й минуте матчей 19-го тура чемпионата России.

Эта акция организована против массовых задержаний фанатов в Санкт-Петербурге.

Болельщика казанского клуба оставили баннер со словами "Фанат не преступник".

Матч "Сочи" - Рубин" закончился со счетом 1:1.

А еще: Гендиректор "Спартака" рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно| http://soccernews.ru
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