Болельщика "Спартака" Навального экстренно госпитализировали

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный оказался в больнице.

Мужчину срочно госпитализировали в Омске, где экстренно сел самолёт, следующий рейсом Томск - Москва.

Навальный находится без сознания. По некоторым данным, он в коме. Соратники оппозиционера, утверждают, что его отравили.

Напомним, что несколько лет назад Навальный признавался, что болеет за московский "Спартак" по "территориальному принципу".

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