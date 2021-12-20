Болельщика "Спартака" серьезно наказали за инцидент в матче с "Сочи"

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Фанат московского "Спартака" получил длительную дисквалификацию после выездной игры 18-го тура РПЛ против "Сочи" (0:3).

Как сообщает телеграм-канал Baza, во время матча, который проходил 13 декабря, полицейские задержали Александра Кузнецова за пронос на матч стробоскопа. На болельщика был составлен административный протокол за грубое нарушение правил поведения зрителей.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов оставили Кузнецова на ночь в полицейском отделе, а затем Адлерский суд назначил ему арест сроком на 7 дней. Кроме этого, он наказан пятилетним запретом на посещение спортивных мероприятий. Эта дисквалификация стала одной из рекордных в российской футболе.

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