Болельщики вернутся на стадионы Испании уже в августе

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Болельщики вернутся на стадионы Испании уже в августеФото: твиттер "Малаги"/Автор неизвестен

Министр здравоохранения Испании Каролина Диас подтвердила, что болельщики вернутся на стадионы Ла Лиги уже в первом туре нового сезона, то есть в августе.

“Мы возвращаемся к нормальной жизни с точки зрения притока общественности на наши стадионы команд профессиональных лиг.

Болельщикам будет разрешено вернуться на стадионы к началу Ла Лиги в августе".

Как сообщает Deportes Cuatro, изначально максимальная заполняемость стадионов будет равняться 75%.

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